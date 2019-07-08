اليمن.. إصابة طفلين وامرأة في قصف حوثي استهدف #محافظة_الجوف

الخليج - واس أصيب طفلان وامرأة اليوم خلال قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على قرية الغيل غرب محافظة الجوف اليمنية. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت قرية الغيل المأهولة بالسكان ما أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة.. مشيراً إلى أنهُ نقل الجرحى إلى مستشفى الجوف العام لتلقي العلاج.

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