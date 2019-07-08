ماهي نظرتك للإعلامية؟

صحيفة الخليج الإلكترونية سؤال يطرح نفسه..للرجال؟؟ خاصه والمجتمع عامه…ماهي نظرتك للمراءة الاعلامية؟ هل بعد هذا التطور في العلم والتقدم التكنلوجي… والعلمي مازلت تفكر بها بسوء…بنظره احتقار.ام ان هذا التخصصوهذا المجالجعل منها سيدة تستطيع الوصول إلى القمة متخطية كل الصعاببثقة وجرءة.. انثوية

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هل مازال ظلم المجتمع لها قائمام تغير..المراءة هي امراءة لم تتغير..أنوثتها… عفتها…اسمها..هيئتها التي خلقت عليها

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الاختلاف فقط في مجال العمل هو فقط مسمى.. به اختلاط قليل ومختلف عن باقي مجالات العمل

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المعلمة؛ الطبيبة؛ المهندسة؛ المحامية؛ الممرضه؛ الطالبة الجامعيه

العمل الحر.. وغيرها من مجالات العمل في الحياه لا تخلو من الاختلاط

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ولكن يبقى الفكر والتفكر مختلف اما متدني المستوى.. أو رفيع وحسن.؛ من هذا المقال.. اتمنى ان نرتقي في الحكم على المرأة الإعلامية

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فالظلم ظلمات يوم القيامةوسوء الظن يخرج صاحبه من الجنه وجرح مشاعر وتحطيم نجاح..كلها أمور سيئة.. لا تقدم بل تؤذي

اريد جوابا..صادقا من كل قارئ بقلم / هياء احمد

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