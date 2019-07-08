الجيش_اليمني: إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة للميليشيا جنوبي محافظة #الحديدة

الخليج - واس

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم، طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم الجيش اليمني أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش شرقي مدينة الدريهمي، حيثُ تبيّن بعد فحص حطام الطائرة التي تم إسقاطها في منطقة “كُويع” بالمحافظة، أنها إيرانية الصنع.

وفي سياق آخر تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، من تفكيك صاروخ بحري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، خلفته ميليشيا الحوثي الانقلابية، قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة.