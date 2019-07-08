شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُقدم العزاء لذوي الأميرة الجوهرة بنت مساعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، واجب العزاء لأبناء الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

Advertisements

وعزى ولي العهد ابني الفقيدة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف.