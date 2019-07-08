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ولي العهد يُقدم العزاء لذوي الأميرة الجوهرة بنت مساعد (فيديو)

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة -  

متابعة الخليج 365 - الرياض:

قدم ولي العهد الأمير ، اليوم الاثنين، واجب العزاء لأبناء الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

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وعزى ولي العهد ابني الفقيدة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف.

ولي العهد يعزي أبناء الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد

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