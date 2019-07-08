هذا الموضوع هاتف Nokia Daredevil هو إصدار HMD القادم Nokia 5.2 ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت أحدث التسريبات اليوم على أن هاتف نوكيا الذي رصد في تسريبات مؤخراً برمز Nokia Daredevil يقدم من HMD قريباً بعنوان Nokia 5.2 على أن يأتي ببعض المميزات الجديدة في سلسلة هواتف Nokia 5.
أشارت تسريبات جديدة اليوم إلى أن الهاتف الذي يعرف برمز Nokia Daredevil والذي جاء في تسريبات مصورة خلال الفترة الماضية مع كاميرة بتصميم دائري وإعدادات ثلاثية، هو إصدار HMD القادم من سلسلة Nokia 5 والذي ينطلق خلال الفترة القادمة إلى الأسواق بعنوان Nokia 5.2.
ولقد رصدت التسريبات الجديدة في تغريدة على تويتر في حساب Nokia_anew، كما أشار مصدر التسريبات إلى أن نوكيا ستقدم في هذا الإصدار بعض من مواصفات إصداراتها المميزة التي تنتقل إلى سلسلة Nokia 5، حيث تقدم عدسات Zeiss في الإصدار القادم، مع ميزة العرض النقي والواضح في الشاشة، إلى جانب تقنية صوتيات OZO.
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هذا الموضوع هاتف Nokia Daredevil هو إصدار HMD القادم Nokia 5.2 ظهر على التقنية بلا حدود.
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