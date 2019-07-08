شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: تصريح نتنياهو حول أصول الفلسطينيين عنصري وتضليلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً منذ قليل تدين فيه بشدة تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذى غرد به على مواقع التواصل الاجتماعى وتعتبره امتداداً لحملات نتنياهو التضليلية التى تحاول إنكار الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني فى أرض وطنه فلسطين، ولمحاولاته تكريس الاستعمار فى أرض دولة فلسطين وحرف حقيقة الصراع من صراع سياسى من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وصراعات عرقية تارة آخرى.

وأضافت الوزارة، هذه المرة يسعى نتنياهو لخلق نقاشات إنثروبولوجية تعبر عن أوهام نتيناهو فقط وأحلامه وتتناقض تماماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الأمم المتحدة، وتفوح من تغريدته رائحة العنصرية البغيظة تجاه الشعب الفلسطيني، ليس هذا فحسب بل وتلخص هذه التغريدة عنصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وتؤكد الوزارة ان الوجود الوطني والإنساني لشعبنا في ارض فلسطين ضارب بجذروه في عمق التاريخ، ولا ينتظر اثباتات ودلائل كاذبة من المستعمر نتنياهو حول اصوله. وتؤكد ايضاً ان الصراع في فلسطين بين مستعمر اجنبي احتل ارضنا وهجر شعبنا بالقوة، ويمارس ابشع اشكال التطهير العرقي ضد ابناء شعبنا ويحاول احلال مستوطنين غرباء مكانهم. على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والجهات الدولية المختصة ادانة هذه اللاسامية والعنصرية ووضع حد لنظرة نتنياهو الاستعلائية على القانون الدولي والشرعية الدولية.