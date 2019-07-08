شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربى تستهدف تجمعات وآليات لميلشيا الحوثى باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، غارات جوية على تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد. وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات قتالية لميلشيا الحوثي في منطقة عويش بالرييي، وحمك غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة. Advertisements وطال القصف الجوي آليات قتالية لميلشيا الحوثي كانت في طريقها لمواقعها، وأسفرت الغارات الجوية عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير عربة بي ام بي وأطقم أخرى.

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