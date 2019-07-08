عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
قرر مجلس الوزراء الأردني، الاثنين، تسمية أمين عام وزارة الخارجية، زيد اللوزي، سفيرًا للبلاد لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ونقل موقع "هلا أخبار" التابع للجيش الأردني، عن مصدر لم يسمه، أن القرار اتخذ في اجتماع للمجلس، الإثنين، بتنسيب من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ولف الموقع أن التسمية سيعقبها صدور إرادة ملكية بالموافقة، لتدخل حيز التنفيذ.
وفي يونيو/حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في البلاد؛ على خلفية الأزمة الخليجية.
ومنذ عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عامين على خفض التمثيل.. عمّان تسمي سفيراً لها بالدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.