بعد عامين على خفض التمثيل.. عمّان تسمي سفيراً لها بالدوحة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الأردني، الاثنين، تسمية أمين عام وزارة الخارجية، زيد اللوزي، سفيرًا للبلاد لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

ونقل موقع "هلا أخبار" التابع للجيش الأردني، عن مصدر لم يسمه، أن القرار اتخذ في اجتماع للمجلس، الإثنين، بتنسيب من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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ولف الموقع أن التسمية سيعقبها صدور إرادة ملكية بالموافقة، لتدخل حيز التنفيذ.

وفي يونيو/حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في البلاد؛ على خلفية الأزمة الخليجية.

ومنذ عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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