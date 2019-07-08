نمو عائدات سياحة تونس 42.5 بالمئة في النصف الأول

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

صعدت عائدات السياحة التونسية في النصف الأول 2019 بنسبة 42.5 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة بالنصف لأول من العام الماضي.

جاء ذلك، في بيانات رسمية لرئاسة الحكومة التونسية، حصلت الخليج 365 على نسخة منها.

وأظهرت بيانات الحكومة التونسية، أن عائدات السياحة في النصف الأول الماضي، بلغت 1.982 مليار دينار (690 مليون دولار)، مقابل 1.391 مليار دينار (484.6 مليون دولار لنفس الفترة من 2018.

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وأوردت البيانات، أن نموا طرأ على عدد السياح الوافدين إلى تونس خلال النصف الأول 2019، بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ عدد السياحة الأجنبية الوافدة حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، نحو 3.774 ملايين سائح.

وفي 2018، بلغ عدد الوافدين الى تونس 8.3 ملايين سائح، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ 17.7 بالمئة مقارنة بعام 2017.

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