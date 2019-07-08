البرهان يطلع وفدًا من البرلمان العربي على تطورات الأوضاع بالسودان

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإثنين، وفدًا من البرلمان العربي على تطورات الأوضاع في السودان، بعد التوصل إلى اتفاق بين المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، مع وفد البرلمان العربي، بقيادة رئيسه مشعل بن فهم السلمي، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وقدم البرهان للوفد شرحا لتطورات الأوضاع، خاصة عقب الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، في 5 يوليو/ تموز الجاري، بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وقال السلمي إن زيارة الوفد للخرطوم تأتي فى إطار تضامن ودعم البرلمان العربى للسودان ومباركة الاتفاق.

وأعرب عن وقوف البرلمان العربى مع السودان فى كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وتابع أن البرلمان العربى سيواصل مطالبته الإدارة الأمريكية والكونغرس برفع اسم السودان من قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب.

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وأعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، استيفن كوتيسيس، الأحد، أن رفع اسم السودان من تك القائمة "أصبح وشيكا".

وتضع واشنطن السودان في تلك القائمة، منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وأوضح السلمي أن وفد البرلمان العربى سيعقد، في الخرطوم، لقاءات مع كل من مبعوث الاتحاد الإفريقى والمبعوث الإثيوبى وقوى التغيير وقوى مدنية وسياسية أخرى.

ويتضمن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، والذي تم التوصل إليه بوساطة الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان.

ويترأس عسكري المجلس السيادي لمدة 21 شهرًا، ثم مدني لمدة الـ18 شهرًا الأخيرة.

كما اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة، برئاسة رئيس وزراء، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف وطني ومستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشها السودان في الأسابيع الأخيرة.

ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.