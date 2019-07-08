"تيكا" التركية توفر الراحة لزوار مستشفى في اليمن

عدن / شكري حسين / الخليج 365

دشنت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الإثنين، تشغيل المكيفات الخاصة بإحدى مستشفيات محافظة لحج جنوبي اليمن.

جرى ذلك في حفل أقيم بمستشفى ابن خلدون في عاصمة المحافظة "الحوطة"، بحضور منسق الوكالة عبد الله صاري.

وحضر الحفل من الجانب اليمني منسق عام اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، ووكيل محافظة لحج عبد الفتاح هيثم، ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة عارف عياش، ومدير المستشفى محسن راشد.

وفي حديث للأناضول، قال صاري إن "تيكا" دشنت العمل في تشغيل 30 وحدة تكييف سعة 5 طن في مستشفى ابن خلدون المركزي لحج.

وأضاف "يأتي ذلك في إطار الاهتمام والدعم المقدم من الشعب والحكومة التركية للشعب اليمني، وضمن مشاريع المساعدات العاجلة المقدمة من تيكا للقطاع الصحي في لحج".

واعتبر صاري أن "المشروع يكتسب أهمية كبيرة، لتزامن افتتاحه مع حرارة الصيف المرتفعة في لحج وباقي المحافظات الجنوبية والشرقية، وباعتبارها المرة الأولى التي يتم فيها تزويد المستشفى بهذا الكم من المكيفات".

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من جانبه، شكر وكيل المحافظة هيثم، جهود الوكالة التركية على دعمها اللا محدود، وتقديمها للمساعدات التي يستفيد منها غالبية السكان في لحج خاصة واليمن عموماً.

وأضاف "نشعر بسعادة كبيرة ونحن ندشن العمل في المكيفات الخاصة بالمستشفى، نظراً للحاجة الماسة إليها، خصوصا وأنه يستقبل مرضى 15 مديرية، هي عدد مديريات المحافظة".

بدوره، قال مدير المستشفى إن "توزيع المكيفات شمل 14 قسماً بينها أقسام، العناية المركزة، وغرفة العمليات، والطوارئ، والولادة وحضانة الأطفال، والجراحة، والباطني، والعظام".

وأشار راشد أنها المرة الأولى التي يتم فيها تزويد المستشفى بهذا الكم الكبير من المكيفات، منذ افتتاحه مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وترعى "تيكا" التي تأسست عام 1992، مشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم، بينها اليمن.

وخلفت الحرب المستمرة في اليمن، منذ أكثر من 5 أعوام، أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.