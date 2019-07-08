جوبا: اتفاق الخرطوم سيقود إلى تنفيذ عملية السلام ببلادنا

جوبا / أتيم سايمون / الخليج 365

اعتبرت دولة جنوب السودان، الاثنين، "اتفاق الخرطوم" الموقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالجارة الشمالية، سيقود إلى تنفيذ عملية السلام بجوبا.

والجمعة الماضي، أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في السودان، التوصل - عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي - إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وفي تصريح للأناضول، قال ماوين ماكول أرييك، المتحدث باسم وزارة الخارجية بدولة جنوب السودان إن اتفاق الخرطوم "يعتبر بالنسبة لنا إنجازا عظيما، ولذلك فإننا ندعمه".

وأضاف أن "استقرار الأوضاع في السودان سيقود إلى تنفيذ اتفاق السلام في بلادنا، فالخرطوم هي الضامن للاتفاق الموقع بين الحكومة والمعارضة في سبتمبر المنصرم، والآن، سيكون في مقدور السودان المساعدة في حل الملف الأمني المتعثّر بسبب أزمته (السودان)".

وتابع: "نحن سعداء بأن نرى الأطراف السودانية وهي تتوصل لتفاهمات مرضية في حل الأزمة".

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وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الحكومة في دولة جنوب السودان، والمعارضة المسلحة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد".

وينص الاتفاق على أن تقوم السودان بلعب دور الضامن الرئيسي للتسوية، وأن تتولى أيضا الإشراف على تدريب القوة المشتركة التي تمثل نواة الجيش الوطني الجديد لدولة جنوب السودان.

وتعثر تنفيذ البنود الأمنية من اتفاق جنوب السودان، بسبب التطورات التي شهدتها الخرطوم منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، وتولي المجلس العسكرى زمام الأمور.

وتسببت الأوضاع في الجارة الشمالية في إرجاء تشكيل الحكومة الانتقالية في دولة جنوب السودان من قبل الاتحاد الإفريقي، الشهر الماضي، لفترة ست أشهر أخرى ، تمهيدا لإكمال تنفيذ البنود الأمنية.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.

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