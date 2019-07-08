التحالف: إحباط محاولة حوثية استهدفت إحدى السفن التجارية بالبحر الأحمر

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف “تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي صباح هذا اليوم، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish . Advertisements وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره. وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية.

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