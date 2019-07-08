مستوطنون يهود يستولون على منزل في #القدس

الخليج - واس استولى مستوطنون يهود اليوم، على منزل في حي الصوانة، وسط مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، إن مجموعة مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، استولت على منزل يتكون من أربعة شقق سكنية، يعود لعائلة ايهاب المحضر.

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