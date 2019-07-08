الطاقة تعلن عن #وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، طرح 104 وظائف شاغرة للرجال والنساء على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة حتى الثامنة.

وأوضحت الوزارة، أن الفئات المستهدفة تشمل: خريجي الثانوية العامة، وخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير)، مشيرة إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ومن ثمَّ للتربوية.

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وأضافت وزارة الطاقة، أنه يُشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما يُشترط في المتقدم أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وستتم دعوة أكثر من متقدم أو متقدمة على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية، سيتم استبعاد المرشح، وأن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.