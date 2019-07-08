محمد ناسه يكتب: قطر سيئة السُمعة أحد أذرع الشر والإرهاب

لعبت قطر دوراً سيئاً في حرب اليمن، فقد كشفت قيادة التحالف أن أمير الدوحة وحاشيته مولوا مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة عبر ذراعها التركي، وبعد أن تم تعريه النظام القطري المفضوح بأنه اللهو الخفي أعلنت قيادة التحالف العربي إنهاء مشاركته في التحالف وانهاء دوره متهمه الدوحة بدعم الإرهاب والتطرف.

قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، من قبل

فقد قامت قطر بدعم التنظيمات الإرهابية في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب، الأمر الذي أدي إلي

ومن ثم انكشفت العلاقات السرية بين قطر وميليشيات الحوثي في اليمن وخرجت إلى العلن، وما أكده تعاون قطر مع الحوثي هو خروج ما يسمى باللجنة الثورية محمد الحوثي ليثني على تصريحات وزير قطر لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، التي قال فيها إن قطر أجبرت على الانضمام لتحالف دعم الشرعية.

فالعلاقة ليست مستجدة بين الدوحة والحوثيين فقد بنيت خلال تمرد الميليشيات على الدولة قبل أكثر من ثلاثة عشر عاما.

كما من ضمن المواقف التي أدت لمقاطعة قطر كان وقوف الدوحة وراء ما حدث لجيش الحكومة الشرعية من اغتيالات لقيادات كبيرة من خلال دعمها جماعات متطرفة لتنفيذ هذه المهمة، وجعلت إفشال خطط التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية هدفًا أساسيًا خلال مشاركتها.