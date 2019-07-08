شكرا لقرائتكم بوتين ونتانياهو يؤكدان أهمية استمرار التنسيق العسكري في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 18:19

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التنسيق بين موسكو وتل ابيب في سورية. وأكدا أهمية استمراره عبر القنوات العسكرية بين البلدين.



وتأتي المحادثات بعد أسبوع من هجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكريّة في دمشق وحمص، أسفر عن مقتل 15 سورياً، بينهم أطفال.

وذكر الكرملين في بيان نشرته وسائل اعلم روسية، أن بوتين ونتانياهو تطرقا، خلال اتصال هاتفية اليوم جاءت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، إلى "قضايا التنسيق الروسي - الإسرائيلي على المسار السوري وركزا على نتائج الاجتماع الثلاثي بين مسؤولي الأمن الروسي والإسرائيلي والأميركي في 25 الشهر الماضي". كما بحث الجانبان "القضايا الملحة للتعاون الثنائي في المجالين التجاري - الاقتصادي والإنساني".

وأعرب نتانياهو عن تعازيه لروسيا في البحارة الروس الـ 14 الذين قضوا في بحر بارينتس اخيراً، فيما دعا بوتين نتانياهو رسميا لحضور احتفال الذكرى الـ 75 لعيد النصر على النازية في موسكو العام المقبل.