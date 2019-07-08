شكرا لقرائتكم رئيس الاركان العراقي إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 18:12

توجه رئيس اركان الجيش الفريق العراقي أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الأثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس اركان الجيش توجه إلى السعودية في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة نظيره السعودي الفريق اول الطيار الركن فياض بن حامد الروملي". واوضحت أن الزيارة جاءت "لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".