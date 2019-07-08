شكرا لقرائتكم برلين ترفض طلب واشنطن إرسال قوات برية إلى سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ ساعتين في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 17:16

رفضت الحكومة الألمانية الاثنين طلباً اميركياً بإرسال قوات برية إلى شمال سورية، في شأن يثير خلافات داخل ائتلاف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.



وأكّد الناطق باسم الحكومة ستيفن شيبرت خلال لقاء إعلامي دوريّ: "عندما أقول إنّ الحكومة الألمانية تنوي الابقاء على مشاركتها في التحالف ضد تنظيم داعش، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية".

وكانت واشنطن طلبت الأحد من برلين عبر الموفد الأميركي الى سورية جايمس جيفري توفير قوات برية وطلبت ردا سريعا.

وقال جيفري الذي يزور برلين "نبحث هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف (..) عن متطوعين على استعداد للانخراط" في العملية.

وقال الناطق باسم الحكومة الالمانية ردا على ذلك: "منذ سنوات، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة ومعترف بها في المستوى الدولي في التحالف ضد داعش".

Advertisements

وتتمثل المساهمة الألمانية في التحالف أساسا في طلعات استطلاع جوي وتدريب لقوات عراقية.

وأضاف المتحدث الألماني: "نحن الآن بصدد التباحث مع حلفائنا الاميركيين حول الطريقة التي يجب ان يستمر بها الالتزام في المنطقة".

وتنتهي ولاية المشاركة الالمانية في سورية نهاية تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن نهاية عام 2018 سحب العدد الأكبر من نحو الفي جندي اميركي منتشرين في شمال شرق سورية مع اعلانه نصرا تاما على تنظيم "داعش". ثم اقتنع بابطاء هذا الانسحاب وبترك بضع مئات من الجنود الاميركيين في هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لكنه يريد ان يتم دعمهم من قوات حليفة. وأثار الطلب الاميركي جدلا داخل الائتلاف الحاكم في المانيا.

وفي حين أدى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل انفتاحه على بحث الأمر، رفض حليفه الاشتراكي الديموقراطي قطعيا الخوض في المسألة.