شكرا لقرائتكم الدول العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - «الحياة» | منذ ساعتين في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 17:32

أعربت مجموعة الدول العربية اليوم (الاثنين)، عن استيائها الشديد من قرار بعض الدول بمقاطعة البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والأراضي العربية الأخرى المحتلة في مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، مبينة أن معارضة البند السابع ما هو إلا تعزيز لسياسات القوة القائمة بالاحتلال في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتهميش العمل الدبلوماسي الساعي للمساءلة والمحاسبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل باستمرار الاحتلال والاستعمار للأراضي الفلسطينية وسياسة الفصل العنصري.



وأكدت الدول العربية أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه القضية العادلة.