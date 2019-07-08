تونس أول بلد عربي يشهد مبادرة "الطريق إلى مكة"

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© Sputnik . Francesco Veronesi
وأشار السفير أن الطريقة تقلل من مدة انتظار الحجاج عند وصولهم إلى مطار السعودية، وأكد أن الحاج لا ينتظر سوى 10 إلى 15 دقيقة فقط حتى يكون في الحافلة التي تقله مباشرة إلى النزل ، كون كل إجراءات المغادرة والوصول إلى المملكة قد تمت بمطار قرطاج.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قامت بهذه المبادرة في أربع دول منها ماليزيا وأندونيسيا.
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