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التحالف فى اليمن يعلن إحباط محاولة للحوثيين لاستهداف سفينة بالبحر الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال متحدث عسكري اليوم الاثنين إن سلاح البحرية بقوات التحالف التي تقودها باليمن أحبط محاولة مهاجمة سفينة تجارية بجنوب البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

 

ولم تحدد تغريدة لقناة الإخبارية السعودية نقلا عن العميد ركن تركي المالكي اسم السفينة أو تقدم تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

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