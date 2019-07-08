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الاتحاد العام التونسي للشغل ينظم مسيرة ضد "صفقة القرن"

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كما تم تنظيم مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة محمد علي في العاصمة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، ومن بين الشعارات التي تم رفعها "الشعب يريد تجريم التطبيع"، و"فلسطين عربية لا حلول استسلامية".

مسيرة تونسية ضد صفقة القرن

© Sputnik . Mariem Gdira

مسيرة تونسية ضد صفقة القرن

من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن القضية الفلسطينية تبقى قضية جوهرية راسخة في وجدان كل التونسيين، معبرا عن رفضه لما يسمى بـ"صفقة القرن" ومطالبا بضرورة التصدي لها وإسقاطها.

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بدوره، لفت سفير فلسطين في تونس هايل الفهوم في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أهمية دور الشعب الفلسطيني المقاوم في تصديه لكل  القوى الاستعمارية، ورفضه لكل أشكال الترغيب والترهيب وبقائه صامدا ومتمسكا بقضيته وحقوقه وهويته وأرضه.

مسيرة تونسية ضد صفقة القرن

© Sputnik . Mariem Gdira

مسيرة تونسية ضد صفقة القرن

وشدد السفير على أنه في صورة ما سقطت الورقة الفلسطينية فإن العالم كله سينهار، مبينا أن فلسطين ستبقى عنوان الثبات والصمود والعدالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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