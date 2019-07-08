وحول تنفيذ ما جاء في الأمر الديواني من إخلاء المدن من مقرات الحشد، أكد أمين عام حركة "الجهاد والبناء"، أن الأمر الديواني أعطي مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن عملية التنقل تحتاج لأكثر من شهر لبناء معسكرات جديدة للحشد حتى ينتقل بالكامل.
وأوضح أن، "أكثر من ستة ألوية تابعة للحشد الشعبي تشارك مع القوات المسلحة في عملية "إرادة النصر"، التي أطلقتها القوات العراقية ضد "داعش" على الحدود السورية العراقية.
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وأضاف أن المعركة مستمرة لتطهير ثلاث محافظات، مضيفا أنه لا توجد حتى الآن أية خسائر في صفوف "الحشد الشعبي" والجيش العراقي ولا تزال القوات تتقدم وبنجاح محققة أهدافها للقضايا على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي المتسترة في هذه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام حركة الجهاد والبناء: "الحشد الشعبي" قوة مستقلة تابعة للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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