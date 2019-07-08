السعودية تنشئ مطارا للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



"الخليج 365" من الرياض: أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة إن المشروع حظي بموافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه أمير مكة خلال مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمشروع الفيصلية بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، الدعوة لرجال الأعمال والشركات الراغبة في المساهمة وفق الرؤية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذا المشروع.

Advertisements

ووقع أمير منطقة مكة المكرمة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان اتفاقية تخصيص واستثمار الاراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، وتهدف هذه الاتفاقية والتي وقع على أثرها اتفاقية أخرى إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في مشروع الفيصلية ، فيما تأتي هذه الاتفاقية لبدء تنفيذ المشاريع في الفيصلية بعد أن تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

وفي سياق متصل وقع إحسان بن عباس بافقيه، وفهد بن حسين السديري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، الاتفاقية الثانية والهادفة إلى استغلال موقع مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية، تم بموجبها منح الشركة السعودية للكهرباء حق الانتفاع من الأرض حتى يتسنى لها أن تتمتع بحقوقها و تفي بالتزاماتها وفقاً لمتطلبات المشروع.

الطاقة الشمسية

وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030،وضمن الجهود لتنويع مزيج الطاقة وصولاً لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من موارد الهيدروكربونية والتعدينية بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة.،فيما ستقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية التمهيدية لكامل المشروع الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل منها600ميجاوات يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة خلال العام الحالي.

ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة تغذية حوالي 340 ألف منزل ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن وما يترتب عليها من زيادات متوقعة للطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة، ويوفر أيضاً مميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مشروع الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تصل إلى أكثر من 4 مليون طن سنويا، وخلق فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تقدر من 3 - 4 آلاف وظيفة إنشائية، وحوالي 150 - 200 وظيفة تشغيلية، حيث ستسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.