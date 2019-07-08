هذا الموضوع براءة إختراع لشركة شاومي تكشف عن تطوير كاميرة periscope للإصدارات القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.
براءة إختراع جديدة سجلت من شركة شاومي مؤخراً في الصين، تشير إلى تطوير الشركة كاميرة periscope لدعم الإصدارات القادمة من هواتف الشركة.
بدأت تقنية كاميرات periscope في الظهور في الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية مع إنطلاق هاتف هواوي المميز P30 Pro وهاتف Oppo Reno 10x أيضاً، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن شاومي بدأت تطوير تقنية كاميرة periscope من خلال براءة إختراع قدمت من الشركة في 2 من يوليو.
وتكشف ملفات براءة الإختراع عن عدسات periscope التي تأتي بتصميم رأسي، حيث تدعم عملية إنكسار الضوء عدسات periscope في ميزة التكبير دون الحاجة إلى زيادة حجم الكاميرة الرئيسية، وذلك لإنتاج صور بميزة التكبير مع ميزة التثبيت البصري.
ومن المقرر أن تأتي تقنية شاومي ببعد بؤري يحاكي البعد البؤري الذي قدم من هواوي الذي يصل إلى 125مم، والبعد البؤري المميز لهاتف Oppo الذي يصل إلى 135 مم.
يذكر أن بعض التسريبات قد أشارت إلى أن هاتف Xiaomi Mi Mix 4 سيكون أول الإصدارات التي تدعم تقنية شاومي الجديدة في كاميرة periscope، مع توقعات بكاميرة بآداء أفضل من مستشعر سامسونج GW1 الميمز بدقة 64 ميجا بيكسل.
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هذا الموضوع براءة إختراع لشركة شاومي تكشف عن تطوير كاميرة periscope للإصدارات القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.
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