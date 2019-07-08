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جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة أُطْلِقت من غزة

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة أُطْلِقت من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة  تم إطلاقها من قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له، أنَّ قوة عسكرية تابعة له رصدت طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة؛ حيث تم إسقاطها ونقلها للفحص. وفقًا لما ذكرته وكالات أنباء.

وأضاف البيان أنَّه طلب من سكان مستوطنات «غلاف غزة» أن يكونوا في حالة تأهب عقب إسقاط الطائرة المسيرة .

وكان جيش الاحتلال اعتقل يوم الجمعة الماضية، شابين فلسطينيين  عبرا السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة، وسط احتجاجات على الحدود أصيب فيها عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال .

كما اعلن جيش الاحتلال، أمس الأحد، اعتقال شاب فلسطيني ووالده، بزعم ضلوعهما في عملية دهس وقعت في وقت سابق بالقرب من قرية حزما شمال القدس، ما تسبب بإصابة 5 جنود إسرائيليين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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