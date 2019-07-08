دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شعر به سكان الكويت والعراق.. زلزال بفوة 5.6 ريختر يضرب إيران

تعرَّضت منطقة الأحواز بإيران، اليوم الاثنين، إلى زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان الكويت وجنوب العراق.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنَّ مركز الزلزال وقع على بُعْد 84 كيلومترًا شرقي مدينة الأحواز في إيران. وذلك حسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

وفي الكويت، ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان سكان الكويت شعروا صباح الاثنين، بهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز مدتها ثوان معدودة نتيجة زلزال لم يحدد مصدره حتى الآن.

وأوضح مغردون كويتيون عبر موقع التواصل تويتر، أن الهزة الأرضية شعر بقوتها أكثر سكان منطقة الجهراء.

وفي العراق، ضربت هزة أرضية محافظتي البصرة وميسان، وشعر المواطنون بهاتين المحافظتين، ولم ترد بعد اخبار حول وقوع خسائر وفقا لـ«السومرية».