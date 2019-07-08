تعرَّضت منطقة الأحواز بإيران، اليوم الاثنين، إلى زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان الكويت وجنوب العراق.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنَّ مركز الزلزال وقع على بُعْد 84 كيلومترًا شرقي مدينة الأحواز في إيران. وذلك حسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».
وفي الكويت، ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان سكان الكويت شعروا صباح الاثنين، بهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز مدتها ثوان معدودة نتيجة زلزال لم يحدد مصدره حتى الآن.
وأوضح مغردون كويتيون عبر موقع التواصل تويتر، أن الهزة الأرضية شعر بقوتها أكثر سكان منطقة الجهراء.
وفي العراق، ضربت هزة أرضية محافظتي البصرة وميسان، وشعر المواطنون بهاتين المحافظتين، ولم ترد بعد اخبار حول وقوع خسائر وفقا لـ«السومرية».
كانت هذه تفاصيل خبر شعر به سكان الكويت والعراق.. زلزال بفوة 5.6 ريختر يضرب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.