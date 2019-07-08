شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تعلن عن مواعيد القبول بدرجة البكالوريوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد القبول للعام الجامعي القادم 1441هـ، حيث سيتم استقبال جميع طلبات الالتحاق من خلال البوابة الإلكترونية بدءاً من يوم 15/ 10/ 1440هـ وحتى 30/ 10/ 1440هـ؛ ليتم بعد ذلك البدء في عمليات الفرز والترشيح وإعلان النتائج على مرحلتين أساسيتين، الأولى ستكون بتاريخ 5/ 11/ 1440هـ لدرجة البكالوريوس، والثانية ستكون بتاريخ 9/ 11/ 1440هـ للمقاعد المتبقية من درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن عمليات القبول ستكون جميعها إلكترونية، ولا يتطلب الأمر الحضور إلى العمادة أو إرسال أي وثائق أو سجلات عند التقديم على الجامعة، وفي حال وجود أي استفسارات لدى المتقدمين، يمكنهم التواصل مع العمادة من خلال خدمة التواصل عن طريق بوابة القبول التي تمكّن الطالب والطالبة من إرسال الطلب ليتم الرد عليه بطريقة سريعة ومباشرة من قبل فريق العمل المكلف بذلك.

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وحث الدكتور "القرني" جميع الراغبين في التقدم على سرعة إنهاء إجراءات الاختبارات الخاصة بالقبول حتى يتسنى للعمادة استدعاء هذه الدرجات بشكل إلكتروني، لافتاً إلى أنه لن ينظر في أي درجة بعد تاريخ 30/ 10/ 1440هـ.

وأكد "القرني" أن القبول سيكون بشفافية عالية؛ حيث سيتم إعلان النسب التي سيتوقف عندها القبول في كل تخصص في كل مرحلة، وسيتم طرح ما تبقى من المقاعد الشاغرة لجميع المتقدمين بتاريخ 12/10/ 1440هـ عن طريق خدمتي القبول الفوري وخدمة تغيير القبول التي تمكّن الطالب الذي لم يقبل في المرحلتين السابقتين أو الذي يرغب في تغيير تخصصه من تنفيذ ذلك بشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفق نسب القبول دون الرجوع للعمادة.

وأبان "القرني" أن القبول في برامج الدبلومات التطبيقية المدفوعة سيكون بتاريخ 13/ 11/ 1440هـ، داعياً جميع الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم إلى جامعة الملك خالد إلى الحرص على تسجيل البيانات بطريقة صحيحة عن طريق البوابة الإلكترونية مع ترتيب الرغبات حسب الأولوية والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تتيحها العمادة.