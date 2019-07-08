شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن اعتقال أحد إرهابيى داعش بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على أحد إرهابيى تنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الاثنين/ - : "إن قيادة شرطة نينوي، بناءً على معلومات دقيقة، ألقت القبض على أحد عناصر تنظيم (داعش)، وكان يعمل فيما يسمى بالشرطة الإسلامية خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل".

وأضاف معن: "أن المعتقل كان من ضمن المجموعة الإرهابية التي كانت مسؤولة عن حادث تفجير الدراجة النارية في منطقة "الدواسة" في شهر رمضان الماضي، وقد تم القبض عليه في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، السبت 18 مايو الماضي، إصابة شخصين بانفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.

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