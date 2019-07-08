شكرا لقرائتكم خبر عن نوري المالكى: على الحكومة العراقية فرض هيبة الدولة وسيادة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكى، اليوم الأثنين، ضرورة تمكن الحكومة من فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

وقال المالكي خلال استقباله ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينين بلاسخارت - وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية / نينا/ - ان العراق يواجه صعوبات نتيجة الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وهذا يتطلب تقييما معمقا للتحديات وتحديد السبل الكفيلة لمواجهتها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد .

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وان يكون هناك توجه حقيقي للاصلاح وتقديم الخدمات للمواطن، داعيا الى أن يكون مبدأ المعارضة السياسية هدفه تقييم وتصحيح مسار الحكومة وليس لاهداف أخرى.

وجرى خلال اللقاء ، التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والأمنية ، فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة.

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