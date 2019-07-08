ما السن المناسب لـ”أول ملعقة”.. وكيف ينتقل الرضيع للطعام تدريجيًا؟

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صحيفة الخليج الالكترونية
يجب أن يستمر الطفل بعد الولادة في اعتماده غذائيًا على حليب الأم حصرياً حتى يبلغ 6 أشهر، بعدها تعتمد التغذية على كل من الأطعمة الصلبة والحليب سواء كان مصدره ثدي الأم أو الحليب الاصطناعي.
وينبغي أن تكون الأطعمة الأولى التي يتناولها الرضيع أقرب ما تكون إلى السوائل، فبإمكانه أن يأكل من كل ما تأكله الأسرة تقريباً، شرط أن يكون مهروساً ومضروباً في الخلاط.
ويجب كذلك تجربة الأطعمة واحداً بعد الآخر، لتستطيع الأم كشف أية ردود فعل تحسسية من جسم الصغير تجاه طعام معين. ويمكن البدء بتقديم التفاح والكمثرى والموز والجزر والبطاطس والبطاطا الحلوة والخضراوات.
وبالتوازي مع ذلك يستطيع الطفل بعد بلوغه 6 أشهر تناول حبوب الإفطار (السيريال) المصنوعة من الأرز والمدعّمة بالحديد، لأنه لم يعد معتمداً فقط على حليب الأم أو الحليب الاصطناعي في الحصول على المغذيات الأساسية للنمو.
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