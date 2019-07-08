مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعًا عند مستوى 8827.01 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 15.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8827.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وسيسكو، والدريس، والخبير ريت، وإتحاد الإتصالات، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات هرفي للأغذية، والمجموعة السعودية، ومعادن، وكيان السعودية، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.81% و 4.68%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء, ودار الأركان، وإتحاد الإتصالات وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، وإتحاد الاتصالات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 141.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3797.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 462 صفقة.