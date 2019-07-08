تسريبات عن كيفية وصول الطائرات المسيرة والصواريخ للحوثي ودور الإخوان وقطر

كشفت مصادر خاصة، اليوم الاثنين، عن آخر تسريب من داخل مكاتب حزب الاصلاح "إخوان اليمن" وكيف تساعدهم قطر بتهريب السلاح للحوثي.

وقالت المصادر ، إن التسريبات تخص الطيارات المسيرة والصواريخ البالستية وكيف يتم إيصالها للحوثي.

وبينت المصادر، أن" تهريب السلاح يتم من مناطق في حضرموت والجوف والمهرة والبحر حيث يتم ردم طريق العبر "بالشيولات" والبوابير هي تمويه لنقل الصواريخ.

وبينت أن، قطر تساعد الإخوان بتهريب السلاح حيث يتم إخراج البوابير الكبيرة من مناطق بوادي حضرموت على أساس انها تبع مقاول طرقات تذهب الى حدود الجوف وهناك سلم واستلم طبعا الموضوع يتم بسرية كبيرة جدا".

وتقدم قطر الدعم الإعلامي لإرهاب الناس ان هناك تقطع وقطاع طرق حتى لايستطيع أحد التوقف في الطريق ومشاهدة ما يحدث خوفا على حياته.

وتابعت "بالنسبة لقطاع الطرق تابعين لحزب الإصلاح الإخواني.

ويتم صناعة فيديوهات لإرعاب الناس ويغطو على تهريب السلاح من حضرموت للحوثي.

وشددت أن الإخوان في وادي حضرموت تعمل على التغطية لتسهيل مرور الصواريخ والاسلحة للحوثيين القادمة من عمان أو البحر وتمر يومياقاطرات عملاقة مطربلة لم يتم تفتيشها في النقاط فقط يؤخذون رشوة ويقوله أمشي امام أعين المواطنين.

ويشارك "تجار المخدرات" بهذا العمل وهم من الجوف وحضرموت والمهرة همهم تهريب المخدرات يعرفون الصحراء جيدا ويعرفون طرقها ويساعدون في التعريف بالطرقات لايصال السلاح للحوثي لمعرفتهم بالصحراء.

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