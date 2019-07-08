وكالة: الإمارات تخفض قواتها في اليمن وتتحول لاستراتيجية السلام

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في الإمارات القول: "نخفض مستويات القوات لأسباب استراتيجية في مدينة الحديدة، وأسباب تكتيكية في أجزاء أخرى من البلاد".

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وأضاف: "يتعلق الأمر بالانتقال من ما أسميه الاستراتيجية العسكرية الأولى إلى الاستراتيجية الأولى للسلام، وهذا ما أعتقد أننا نفعله".

ويقوم تحالف عسكري تقوده السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.