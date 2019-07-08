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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك في كلمة سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، عبد العزيز الواصل، التي ألقاها اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي يناقش البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
وجدد الواصل موقف بلاده الثابت من النزاع العربي الإسرائيلي، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترجاع أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وأكد المندوب السعودي على رفض المملكة لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
ودعا، في ذات الوقت، المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا القانون ولأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية.
كما دعاه إلى مناصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجميع المبادرات والجهود الدولية، التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين.
وجدد الواصل موقف المملكة الداعم القضية الفلسطينية، معتبرا إياها "من أهم أولويات سياساتها الخارجية منذ تأسيسها، وأن القضية المركزية هي أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تؤكد أهمية مناقشة المجلس الأممي لحقوق الإنسان الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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