الكويت تنفي وقوع أضرار نتيجة الهزة الأرضية وتوضح حقيقة الصور المتداولة

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قالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل إن الزلزال كان عمقه 10 كم ووقع على بعد 256 كم من مدينة الكويت.

وأصدرت عدة وزارات ومديريات لمكافحة الحرائق في الكويت تصريحات لتأكيد عدم الإبلاغ عن أية أضرار بسبب الهزة الأرضية.

فأكدت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أن الشبكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد، صباح اليوم الاثنين.

وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري لوكالة "كونا" الكويتية" إن جميع المنشآت والمحطات التابعة للوزارة تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهزة الأرضية.

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وأكدت الإدارة العامة للإطفاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن الصور المتداولة حول تشققات في أحد المباني في العاصمة الكويت مجرد انعكاس لأشعة الشمس على المبنى ولا علاقة لها بالهزة الأرضية.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع أي أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية، مؤكدة أنها تلقت بلاغات تتعلق فقط بالاستفسار عن سبب الهزة.

وشعر سكان الكويت، صباح اليوم، بهزة أرضية تأثرا بالزالزل الذي ضرب إيران بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، والذي يبعد مركزه 84 كم شرقي إيران، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.