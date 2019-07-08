حكم بإدانة عرفات والبرغوثي في 17 هجوما استهدفوا إسرائيليين

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن "المحكمة الإسرائيلية أدانت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والأسير مروان البرغوثي، والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجوما خلال الانتفاضة الثانية، وتعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل [279.8 مليون دولار".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بعض الهجمات تشمل حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكن المحكمة، بناء على الأدلة المقدمة، لا تزال تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية.
وأوضحت الصحيفة أنه في يناير/ كانون الثاني، وضعت المحكمة رهنا مؤقتا على قطعة أرض في القدس يمتلكها الراحل ياسر عرفات، بعد رفع دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية.
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