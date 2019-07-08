الملك سلمان يشدّد على أهمية الإعلام ودوره المحوري

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"الخليج 365" من الرياض: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميا ودولياً.

وتحدث العاهل السعودي خلال استقباله وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكتاب، اليوم الإثنين، حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

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وكان العاهل السعودي قد أمر أمس الأحد بـ"استضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً"، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبدات أفواج الحجاج في الوصول إلى الأراضي المقدسة، حيث وصلت الخميس الماضي أول رحلة حج من ماليزيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ وهي ضمن طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة.

وتهدف مبادرة طريق مكة التي تشمل ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وتونس، إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج، ويستفيد منها 225 ألف حاج وحاجة في موسم حج 1440هـ، وتعكس اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن، وحرصهما على الارتقاء بجودتها من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته القيادة كأحد برامج رؤية 2030.