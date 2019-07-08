إرجاء إطلاق صاروخ "فيغا" في مهمة لحساب الإمارات بسبب الأحوال الجوية

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دبي: أرجئ إطلاق صاروخ "فيغا" المكلّف وضع قمر المراقبة "فالكون آي 1" في المدار لحساب الإمارات مجدّدا بسبب الأحوال الجوية، وفق ما أعلنت شركة "أريان سبايس".

وكان من المفترض إطلاق الصاروخ ليل الجمعة السبت من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية وأجّلت العملية مرة أولى إلى الأحد، عند الساعة 1,53 بتوقيت غرينيتش شرط أن تكون الأحوال الجوية "مقبولة".

وجاء في بيان صادر عن الشركة أن "سرعة الرياح في محيط المركز الفضائي في غويانا غير مؤاتية، لذا قرّرت أريان سبايس الإحجام عن إطلاق الصاروخ يوم الأحد 7 تموز/يوليو".

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وأوضحت المجموعة أنه "سيتمّ الإعلان عن الموعد الجديد في أقرب فرصة ممكنة بحسب تطوّر الأحوال الجوية"، مؤكدة أن "صاروخ فيغا وقمر +فالكون آي 1+ هما في وضع ثابت وبأمان".

ويقوم نظام "فالكون آي" على قمرين مماثلين هما "فالكون آي 1" و"فالكون آي 2" سيوضعان في مدار متزامن مع الشمس.

وكلّ قمر مزوّد تقنيات مراقبة وتصوير عاليي الدقّة. ويقابله نظام مخصص للمراقبة وتلقّي الصور ومعالجتها من الأرض.

والغرض من إطلاق "فالكون آي 1" هو "تلبية حاجات القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة من جهة وتوفير صور للسوق التجارية من جهة أخرى"، بحسب "أريان سبايس".