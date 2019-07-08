هزة أرضية في الكويت وغربي إيران

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وأوضح مدير الشبكة الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت، عبدالله العنزي، أنه في تمام الساعة العاشرة، من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال قوته تبلغ 5.9 على مقياس ريختر، منطقة غرب ايران بعمق يبلغ 10 كيلو متر، وعلى بعد 265 كيلومترا من الكويت.
في غضون ذلك، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا وقع على بعد 84 كيلومترا شرقي مدينة الأهواز في إيران، يوم الاثنين.
ولم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا من جراء الزلزال الذي ضرب إيران، وفق ما نقلت رويترز.
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مقدم من رويترز
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قادة أفريقيا يطلقون منطقة تجارة حرة في القارة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.