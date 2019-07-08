دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تبدأ في إختبار ميزة جديدة للتحكم في محتوى الفيديو في متصفح Chrome ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت عملاق البحث في إختبار ميزة جديدة في متصفح Chrome عالمياً، حيث تضيف زر يدعم إيقاف وتشغيل محتوى الفيديو في المتصفح.

قد تختبر مشكلة التشغيل التلقائي لمحتوى الفيديو في متصفح Chrome، إلا أن جوجل تستعد لإضافة زر جديد لدعم التحكم بشكل أفضل في إختيار تشغيل أو توقيف محتوى الفيديو في علامات التبويب المختلفة في المتصفح.

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وتأتي الميزة الجديدة بعنوان”Global Media Controls” التي رصدت عبر Techdows وZDNet، حيث من المقرر أن تظهر الأيقونة الجديدة إلى جانب رابط الفيديو في أي تبويب، حيث تظهر نافذة منبثقة أكبر عند النقر على الأيقونة لتتيح للمستخدم التحكم في إيقاف وتشغيل المحتوى.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تبدأ في إختبار ميزة جديدة للتحكم في محتوى الفيديو في متصفح Chrome ظهر على التقنية بلا حدود.