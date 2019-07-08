شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى 3 ولايات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايات البليدة (شمال) وتيسمسيلت (شمال غرب)، وخنشلة (شمال شرق).
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - "إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة بولايات البليدة وتيسمسيلت وخنشلة".
وأضاف البيان أنه تم توقيف 5 تجار مخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات تقدر بواحد طن و140 كيلوجراما، كانت مخبأة على متن 3 سيارات خلال عمليتين منفصلتين بتلمسان.
وأشار البيان إلى أن حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة وسكيكدة والقالة (شمال شرق).
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى 3 ولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.