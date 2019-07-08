ألمانيا ترفض طلبا لأمريكا بشأن قوات برية في سوريا

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© REUTERS / MICHAEL DALDER
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت ألمانيا لإرسال قوات برية إلى سوريا، لكي تحل محل القوات الأمريكية هناك جزئيا.
وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جيفري، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاج" (Welt am Sonntag): "تدعو الولايات المتحدة ألمانيا لإرسال قواتها البرية".
وأضاف جيفري: "نحن نريد أن تحل القوات البرية الألمانية محل جنودنا جزئيا".
وأشار المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أنه يمكن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي بمساعدة القوات السورية، ولكن يجب أن يكون أيضا وجود دولي لدعم الطيران واللوجستيات والتدريب والمساعدة التقنية.
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