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ألمانيا ترفض طلبا لأمريكا بشأن قوات برية في سوريا

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© REUTERS / MICHAEL DALDER

وقال ستيفن سايبرت، المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي: "عندما أقول إن الحكومة تتوخى الالتزام بالتدابير الحالية في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش، فإن هذا لا يشمل أي قوات برية، كما هو معروف"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت ألمانيا لإرسال قوات برية إلى سوريا، لكي تحل محل القوات الأمريكية هناك جزئيا.

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جيفري، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاج" (Welt am Sonntag): "تدعو الولايات المتحدة ألمانيا لإرسال قواتها البرية".

وأضاف جيفري: "نحن نريد أن تحل القوات البرية الألمانية محل جنودنا جزئيا".

وأشار المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أنه يمكن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي بمساعدة القوات السورية، ولكن يجب أن يكون أيضا وجود دولي لدعم الطيران واللوجستيات والتدريب والمساعدة التقنية.

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