دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تقدم هاتف XPERIA 20 قريباً برقاقة معالج Snapdragon 710 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت تسريبات جديدة بعض من مواصفات إصدار سوني القادم XPERIA 20، حيث أشير إلى أن الهاتف ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 710 مع شاشة 6 إنش بأبعاد 21:9.

نشرت تسريبات مصورة مؤخراً لهاتف يشار إلى أنه Xperia 20، ومن جديد جاءت تسريبات عبر الصين اليوم لتقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن ينطلق هاتف Xperia 20 بشاشة مميزة بحجم 6 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما يتميز الهاتف بأبعاد 21:9، لذا يأتي هذا الإصدار بتصميم يدعم عرض محتوى الفيديو والصور بشكل مميز، هذا إلى جانب تجربة مميزة أيضاً في الألعاب.

أيضاً لا يأتي هذا الإصدار بتغيير كبير في تصميم الشاشة، حيث لا يضم الهاتف نتوء للكاميرة الأمامية، كما تقدم سوني هذا الإصدار بإطار كبير نسبياً ليضم الكاميرة الأمامية في الهاتف.

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ولقد أشارت التسريبات إلى أن إصدار سوني Xperia10 يأتي بمستشعر للبصمة مع زر التشغيل في التصميم الجانبي للهاتف، بينما أكدت التسريبات اليوم على أن هاتف Xperia 20 يأتي بزر واحد في جانب الهاتف يدعم إستشعار البصمة ويعمل أيضاً كزر لتشغيل الهاتف.

ويظهر كلاً من هاتفي Xperia10 وXperia 20 بنفس التصميم تقريباً، بينما تختلف التكوينات الداخلية في الهاتفين، حيث يضم هاتف Xperia10 رقاقة معالج Snapdragon 630، بينما يأتي هاتف Xperia 20 برقاقة معالج Snapdragon 710 مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 4 و6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مع اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بقياسات 158 في 69 في 8.1مم.

المصدر

هذا الموضوع سوني تقدم هاتف XPERIA 20 قريباً برقاقة معالج Snapdragon 710 ظهر على التقنية بلا حدود.