شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يهزى: الفلسطينيون أصولهم ترجع لأوروبا ولا علاقة لهم بأرضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبى أوروبا، فى حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن نتنياهو قال: "تؤكد دراسة جديدة للحمض النووى تم استعادتها من موقع فلسطينى قديم فى مدينة عسقلان ما نعرفه من الكتاب المقدس، أن أصل الفلسطينيين القدماء موجود فى جنوب أوروبا".

وأضاف: "يذكر الكتاب المقدس مكانًا يدعى كافتور، وهو على الأرجح جزيرة كريت الحديثة، لا توجد صلة بين الفلسطينيين القدامى والفلسطينيين الحاليين، الذين جاء أسلافهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين".

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وتابع نتنياهو: "ان ارتباط الفلسطينيين بأرض إسرائيل ليس شيئًا، مقارنة مع 4000 عام من الارتباط بين الشعب اليهودى والأرض".

كان نتنياهو يشير إلى دراسة نشرتها مجلة سينس أدفانسيس تقول إن تحليلا حديثا للحمض النووى أظهر أن الفلسطينيين القدماء أتوا من جنوب أوروبا، قبل أكثر من 3000 عام، بعد أن ظل العلماء على مدى عقود فى حيرة بشأن نشأتهم.