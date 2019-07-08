شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى: مصر وليبيا أمن واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الرئيس عبد الفتاح السيسي متفهم جيدا لما يجري في ليبيا، إن مصر وليبيا أمن واحد، وما يضر ليبيا سيضر مصر ودول الجوار أيضا.

وأشاد صالح ـ في مقابلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم (الإثنين) ـ بمواقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة التي تدعم الشرعية والجيش الوطني، والبرلمان لتصحيح المسار السياسي في ليبيا.

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وحول المستقبل السياسي لليبيا في ضوء الوضع الراهن، قال صالح" إن الصورة الآن واضحة لصناع القرار والأمر معروف لكل قادة الدول، وما يجري في ليبيا هو أمر غير صحيح ويجب دعم الجيش، موجها التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قاله "إن مجلس النواب السلطة الشرعية الفعلية الوحيدة المقدرة لإرادة الليبيين"، ودعمه للجيش الذي يحارب الإرهابيين، مضيفا" أن هذه الرسالة قالها رئيس مصر للعالم واستمع العالم لهذا الكلام جيدا".

وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي باللقاء الذي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيو الماضي، واصفا إياه بـ"المثمر"..مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش عددا كبيرا من الأزمات الليبية وكيفية حلها، مشددا على صمود الشعب الليبي في وجه كل من يحاول أن يدنس أرض البلاد.