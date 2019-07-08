شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 5.9 ریختر تضرب الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشبكة الوطنیة الكویتیة لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكویت للأبحاث العلمیة رصد هزة أرضیة صباح الیوم الاثنین نتیجة زلزال ضرب غرب إیران بلغت قوته 5.9 درجة على مقیاس ریختر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" فإن مدیر (الشبكة) الدكتور عبدالله العنزى قال إنه في العاشرة من صباح الیوم ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقیاس ریختر منطقة غرب إیران بعمق 10 كیلومترات ویبعد عن الكویت مسافة 265 كیلو مترا، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

یذكر أن سكان الكویت شعروا صباح الیوم بھزة أرضیة خفیفة لم تتجاوز مدتھا ثوان معدودة.