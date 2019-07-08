شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يستولون على منزل فى القدس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استولى مستوطنون، اليوم الاثنين، على منزل فى حى الصوانة، وسط مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مجموعة مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، استولت على منزل يتكون من أربع شقق سكنية، يعود لعائلة ايهاب المحضر.

في سياق آخر، أبعدت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، ثلاثة شبان عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشبان الثلاثة مساء أمس عقب اقتحام مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.

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