قوات حفتر: ساعة الصفر تقترب لـ"تحرير" طرابلس

إبراهيم صباحي/ الخليج 365

قالت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش شرقي ليبيا، إن ساعة الصفر بدأت تقترب لـ"تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة"، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، ليلة الأحد قال فيه إن المعركة التي يخوضها الجيش منذ الرابع من أبريل الماضي هي "معركة صبر".

وزعم المسماري أنه "لم يتبقّ لحكومة الوفاق إلا الطائرات بدون طيار بعد القضاء على سلاحها الجوي".



وأشار إلى أن ليبيا ستكون لها حكومة وحدة وطنية وستجرى فيها الانتخابات عقب "تحرير" طرابلس.



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وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة الليبية.

في المقابل، تستنفر قوات الوفاق منذ ذلك الحين لصد الهجوم، وقد تمكنت في الأيام الأخيرة من السيطرة على مركز القيادة الرئيسية لعمليات قوات حفتر بمدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد قتلى الهجمات التي تشنها قوات حفتر على طرابلس منذ أبريل الماضي إلى نحو 1000 قتيل، فضلا عن آلاف الجرحى والنازحين.

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